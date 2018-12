In Twist-Rühlerfeld soll Dorfladen Versorgung sichern

Die in Gründung befindliche Dörpwinkel e.G. in Twist will an der Ecke Jahnstraße/ Brahmsstraße auf einem ehemaligen Sportgelände ein Gebäude errichten, in dem ein Pächter einen Dorfladen für Rühlerfeld und Rühlermoor betreiben soll.