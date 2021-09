Twist Die dichte schwarze Rauchwolke ist bereits in Georgsdorf zu sehen: In Twist sind auf einem Betriebsgelände Altreifen in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind bereits am Einsatzort. Die Leitstelle bittet Anwohner, Fenster und Türen zu schließen und die Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Der Brand ist der Feuerwehr um 13.46 Uhr gemeldet worden. Augenzeugen berichten auch von kleineren Explosionen.