Empfehlung - In Lingen werden erste Biersommelière verabschiedet

Lingen Zwei dicke Akten liegen vor den 16 Gästen, die sich am Mittwochmittag in dem Restaurant Sieben direkt am Lingener Marktplatz trafen. Es sind keine Speisekarten und die Gäste sind auch nicht wegen der Speisen, die im Sieben angeboten worden, nach Lingen gereist. Sie wollen die Bierkultur erkunden, erlernen. Sie sind die Teilnehmer der diesjährigen Biersommelièr-Ausbildung, der ersten, die im Emsland und sogar der Region angeboten wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/in-lingen-werden-erste-biersommeliere-verabschiedet-316842.html