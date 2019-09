Empfehlung - Im Emsland sind 2200 digitale Funkgeräte in Betrieb

Meppen Nach Lühns Angaben wurden im Landkreis in den letzten viereinhalb Jahren bei den Einheiten der Feuerwehren, des Deutschen Roten Kreuzes, des Malteser Hilfsdienstes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, der Rettungshundestaffel und der DLRG insgesamt 2200 digitale Funkgeräte in Betrieb genommen. Diese teilen sich auf in 584 Fahrzeug und Feststationsgeräte sowie 1616 Handsprechfunkgeräte. „Nach einer erfolgreichen Umstellung werden nunmehr jährlich noch circa 30 Digitalfunkgeräte mit Zubehör durch die Bedarfsträger beschafft“, teilte Lühn mit. Hierbei handele es sich um Nachbeschaffungen für zusätzliche Einsatzfahrzeuge und weitere Funktionsträger. Für die Nutzung der Digitalfunktechnik werden seit dem Jahr 2018 in regelmäßigen Abständen Sprechfunkerlehrgänge durchgeführt. Der Digitalfunk im Emsland habe beim Moorbrand im September auf der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) in Meppen seine Bewährungsprobe bestanden, meinte der Fachbereichsleiter. „Es hat keine Überlastung des Netzes gegeben“, sagte er. Aktuell sind in Niedersachsen 67.200 Digitalfunkgeräte im Netz zugelassen. Hiervon verfügen die Feuerwehren und weitere Hilfsorganisationen über 51.870 und die Polizei über 15.330 Digitalfunkgeräte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/im-emsland-sind-2200-digitale-funkgeraete-in-betrieb-316682.html