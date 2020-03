/ Lesedauer: ca. 3min Im Emsland dreht sich das Bürgermeisterkarussell

Im kommenden Jahr stehen gleich in neun Gemeinden die Wahlen an. Peter Bechtluft tritt in Papenburg nicht mehr an. Seine Kandidatur angekündigt hat bereits Pascal Albers (34). In Meppen tritt Helmut Knurbein wahrscheinlich wieder an.