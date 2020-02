Empfehlung - IHK-Stipendium für vier neue Fachkräfte des Kernkraftwerks

Lingen Vier Auszubildende des Kraftwerksstandorts Lingen haben ihre Ausbildungsabschlussprüfung erfolgreich bestanden. In der standorteigenen Ausbildungswerkstatt erlernten Sebastian Kohnen und Hendrik Poggemann den Beruf des Mechatronikers. Janis Bültel und Andre Drees, deren Ausbildung in Kooperation mit innogy-Westnetz erfolgte, sind nun Elektroniker für Betriebstechnik. Besonders geehrt wurden Andre Drees und Hendrik Poggemann, die in ihren Ausbildungsberufen jeweils Prüfungsbeste wurden. Aufgrund der hervorragenden Leistung und der guten Prüfungsnoten erhalten alle vier Absolventen ein Stipendium der IHK. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/ihk-stipendium-fuer-vier-neue-fachkraefte-des-kernkraftwerks-343100.html