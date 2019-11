IG BAU fordert mehr Kontrollen auf Baustellen in der Region

Im Kampf gegen illegale Machenschaften auf dem Bau fordert die Gewerkschaft IG BAU mehr Zoll-Kontrollen in der Grafschaft Bentheim und im Kreis Emsland. Durch Schwarzarbeit sind laut Gewerkschaft in diesem Jahr bereits Schäden in Millionenhöhe entstanden.