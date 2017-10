Identität nach Leichenfund in Lingen geklärt

gn Lingen. Die Identität des am Montagvormittag aufgefundenen Leichnams ist geklärt. Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, handelt es sich bei den Toten um einen 20-jährigen Mann mit Wohnsitz in Lingen. Zeugen hätten den Verstorbenen zuletzt vor etwa drei Wochen lebend gesehen. Die am Dienstag durchgeführte Obduktion des bereits stark verwesten Leichnams, ergab bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tode des Mannes. Die Polizei ermittelt dennoch zunächst weiter in sämtliche Richtungen. „Ein Freund hatte uns am Montag kontaktiert und den Toten als vermisst gemeldet“, berichtet Polizeisprecher Dennis Dickebohm auf GN-Nachfrage.

Schüler finden Leiche Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Drei Schüler haben am Montagvormittag eine Leiche in Lingen entdeckt. Die Identität des Toten ist noch unklar. Auch wissen die Polizisten noch nicht, wie die Person ums Leben kam.

Karte