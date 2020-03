Empfehlung - Hunderte Trecker blockieren Aldi-Zentrallager in Lingen

Lingen Hunderte Landwirte blockieren derzeit mit ihren Treckern die Zufahrt zum Aldi-Zentrallager in Lingen. Wie schon bei den Protestaktionen in den vergangenen Wochen demonstrieren die Landwirte für den Wert ihrer Lebensmittel. Durch die Blockade wollen sie verhindern, dass Waren vom Zentrallager in Lingen aus an Aldi-Filialen, unter anderem in der Grafschaft, ausgeliefert werden können. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/hunderte-trecker-blockieren-aldi-zentrallager-in-lingen-347007.html