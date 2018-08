Empfehlung - Hunde scheuchen in Geeste Rinder von der Weide

Geeste Landwirt Frank Iben appelliert an die Hundehalter der Region, große und unkontrollierbare Hunde an die Leine zu nehmen, wenn man im Außenbereich mit ihnen Gassi geht. „Am vergangenen Freitag um 19.30 Uhr ereignete sich an einer Weide in Geeste der Zwischenfall“, heißt es in einer Pressemitteilung des Emsländischen Landvolkes. An einer Sandbank an der Ems begegneten sich Rinder und Hunde. Die Hunde waren von der gegenüberliegenden Seite zur Weide geschwommen. Die Nutztiere seien „durch die beiden Hunde der Rasse Leonberger gejagt worden“. Dabei machten die Rinder in ihrer Panik nicht vor dem Zaun halt und durchbrachen diesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/hunde-scheuchen-in-geeste-rinder-von-der-weide-245113.html