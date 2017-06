Hund beißt 16-Jährige – Besitzer geht weg

gn Haselünne. Eine 16-Jährige ist am Mittwoch, 21. Juni, von einem Hund in Haselünne gebissen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Vorfall ereignete sich im Ortsteil Stadtmark am Baggersee van der Ahe. Die Jugendliche wollte mit Freundinnen an den Baggersee. Nachdem sie das Gelände betreten hatten, kamen aus einem Gebüsch zwei Hunde gelaufen. Es handelte sich dabei um zwei Französische Bulldoggen, eine mit schwarzem und eine mit weißem Fell.

Die Bulldogge mit schwarzem Fell griff die 16-Jährige an und biss ihr mehrfach in den Unterarm, sodass sie verletzt wurde. Der Eigentümer der Hunde kam hinzu und nahm den Hund zwar zurück, er entfernte sich aber, ohne seine Personalien anzugeben.

Nachdem die Polizei am Donnerstag den Vorfall öffentlich gemacht und mit einer Beschreibung nach dem Hundebesitzer gesucht hat, meldete sich dieser innerhalb kurzer Zeit bei der Polizei.