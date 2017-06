Hoher Schaden nach Torfbrand in Papenburg

Papenburg. Am Deverhafen in Papenburg ist es am Freitagnachmittag zu einem Brand in einem Torfbetrieb gekommen. Gegen 14.25 Uhr war das Feuer in einer Torfsortieranlage ausgebrochen, teilt die Polizei mit. Weil von dort aus der ebenfalls entflammte Torf noch einige Zeit weiterverteilt wurde, gerieten in der Folge etwa 20.000 Kubikmeter Torf in Brand.

Die damit einhergehende Rauchentwicklung breitete sich über weite Teile des Hafengebietes aus. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile und benachbarte Hallen konnte durch die etwa 60 eingesetzten Feuerwehrleute verhindert werden.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird nach ersten Einschätzungen auf mindestens 100.000 Euro beziffert. Bislang wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen nicht vor.