Hoher Schaden nach Feuer in der Raffinerie Salzbergen

Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Freitag einen Brand in der Raffinerie in Salzbergen gelöscht. Dort hatte der Destillationsturm Feuer gefangen, berichtet die Polizei und spricht von einem Sachschaden in sechsstelliger Höhe.