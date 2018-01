Hoher Schaden bei Verkehrsunfall in Dalum

gn Dalum. Freitagabend kam es auf dem Wietmarscher Damm in Dalum nach einer Vorfahrtsverletzung zu einem Zusammenstoß zweier Autos, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 45-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr auf der Lange Straße aus Richtung Ölwerkstraße kommend und beabsichtigte nach links auf den Wietmarscher Damm abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 36-jährigen Fahrers eines VW Touran, welcher den Wietmarscher Damm in Richtung Industriestraße unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der 36-Jährige aus Geeste leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Autos. Dieser wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.