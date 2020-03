/ Lesedauer: ca. 3min Hoffnung auf Nachwuchs: Haselünner Uhus wieder auf Kirchturm

In Haselünne sind die Uhus längst zu Stars mutiert. Seit mehreren Jahren verfolgen Tierfreunde per Web-Cam das Brutgeschehen, dass sich im Frühjahr ganz oben im Kirchturm abspielt. Und auch in diesem Jahr dürfen sich Uhufans freuen.