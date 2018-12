Hochstapler als Moorpionier: Aufsatz über Wilhelm Jüngst

Er galt als Pionier der Torfindustrie im Emsland. Denn schon 50 Jahre vor Errichtung des Heseper Torfwerks (1913) war Wilhelm Jüngst, geboren 1827 in Lingen, gestorben 1892 in Cincinnati/USA, bei der Verwertung des Rohstoffs an gleicher Stelle aktiv.