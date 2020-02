Empfehlung - Hochschule Osnabrück: Studieren am Standort Lingen

Nordhorn/Lingen Am Dienstag, 25. Februar, 16 Uhr, stellt Maren Niehaus von der Hochschule Osnabrück im Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit Nordhorn am Stadtring 9-15 die Studienangebote der Hochschule Osnabrück am Standort Lingen vor. Dort ist die Fakultät Management, Kultur und Technik (MKT) untergebracht. Sie gliedert sich in vier Institute, von denen drei in der Veranstaltung vorgestellt werden:(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/hochschule-osnabrueck-studieren-am-standort-lingen-343922.html