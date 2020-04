Historisches Bauwerk in Haren wird saniert

Haren/Meppen Eine Klappbrücke ist die Fuß- und Radwegbrücke „Deichstraße“ in Haren nicht. Trotzdem geht die drehfähige Kanalbrücke unweit der Schleuse des Haren-Rütenbrock-Kanals am Dienstag, 14. April, gewissermaßen „in die Luft“: Um notwendige Sanierungsarbeiten an dem Bauwerk durchzuführen, wird die Brücke im Auftrag des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) durch einen Kran abgehoben. Bis voraussichtlich Mitte Mai bleibt sie deshalb für den Fuß- und Radverkehr gesperrt.

Im Fokus der anstehenden Arbeiten steht die aufwändige Mechanik der Drehbrücke: „Erneuert werden unter anderem der Hydraulikzylinder sowie die Antriebe. Außerdem ist eine Reparatur des sogenannten Königsstuhls erforderlich“, erklärt Josef Schwanken von der für den Betrieb und die Unterhaltung des Kanalnetzes zuständigen NLWKN-Betriebsstelle Meppen. Der Königsstuhl, der am Rand des Kanals auf einem Pfeiler gelagert ist, sorgt bei der Brücke für den richtigen Dreh, um sie bei Bedarf für die Sportschifffahrt zu öffnen. Bis zum 21. Mai sollen alle Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Insgesamt rechnet der NLWKN mit Kosten in Höhe von rund 50.000Euro. Eine Umleitung für den regen Fahrrad- und Fußgängerverkehr über die beliebte Brücke ist ausgeschildert.

Als Teil des vor über hundert Jahren geschaffenen linksemsischen Kanalnetzes gehört die Brücke zum denkmalgeschützten Ensemble des Haren-Rütenbrock-Kanals. Dieser verbindet die Ems über den Dortmund-Ems-Kanal mit den niederländischen Kanälen Stadskanaal-Winschoterdiep-Eemskanaal und mit der neuen Wasserstraße zwischen Erica und Ter Apel-die Veenvart.