Hinweistelefon im Falle des Findelkindes geschaltet

gn Wesuwe. In Bezug auf das am Montagmorgen vor dem Pfarrgemeindehaus in Wesuwe aufgefundene neugeborene Mädchen suchen die Ermittler der Polizei Meppen weiter nach Hinweisen. Hierfür wurde nun unter der Rufnummer 05931 949444 eigens ein Hinweistelefon geschaltet.

In den vergangenen Tagen waren bereits zahlreiche Hinweise aber auch viele gut gemeinte Hilfsangebote bei der Polizei eingegangen. Die heiße Spur zur Mutter des Babys war bislang jedoch nicht dabei. Für diejenigen, die den Gang zur Polizei oder auch den direkten telefonischen Kontakt zu einem Beamten scheuen, wurde nun das Hinweistelefon eingerichtet. Jeder hat dort die Möglichkeit, nach kurzer Bandansage eine Sprachnachricht, bei Bedarf auch anonym, zu hinterlassen.

In diese Decke war das Findelkind eingewickelt. Das Foto zeigt die Rück- und die Vorderseite. Foto: Polizei