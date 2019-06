Herzogin Camilla tauft neuestes Papenburger Kreuzfahrtschiff

Was für ein Start: Nach der spektakulären Emsüberführung gelangt das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft nun zu königlichen Ehren. Am 5. Juli wird die „Spirit of Discovery“ von Herzogin Camilla im englischen Küstenort Dover getauft.