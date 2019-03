Empfehlung - Hermann Kues ist fassungslos über Missbrauch in der Kirche

Lingen Die Reihe der Fälle von Missbrauch in der katholischen Kirche zeigt nach Ansicht des früheren Staatssekretärs im Familienministerium, Dr. Hermann Kues, „dass es nach wie vor ein Dunkelfeld gibt, das nicht bekannt ist.“ Zu der in Kirchenkreisen geführten Debatte, in welchem Umfang man Verdachtsfälle über Missbrauch der staatlichen Gerichtsbarkeit übergibt, sagt Kues eindeutig: „Es muss klar sein, dass Menschen, die Straftaten begangen haben, auch den staatlichen Gerichten übergeben werden.“ Dafür könne die Kirche nicht allein zuständig sein: „Da gibt es keine Sonderrechte.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/hermann-kues-ist-fassungslos-ueber-missbrauch-in-der-kirche-285657.html