Hemelter Mühle will 26 Millionen in Spelle investieren

Spelle In den nächsten fünf Jahren sollen insgesamt 26 Millionen Euro in den Standort investiert werden. Das Unternehmen Hemelter Mühle plant, weitere Produktionslinien sowie ein Kompetenz-Center am Standort im Speller Hafen zu errichten. Franz Cordesmeyer und Jan Cordesmeyer, die das über 125 Jahre alte Familienunternehmen in dritter bzw. vierter Generation führen, stellten die Ausbaupläne den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Hafen Spelle-Venhaus GmbH vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/hemelter-muehle-will-26-millionen-in-spelle-investieren-283733.html