Heimatverein Salzbergen erinnert an Zweiten Weltkrieg

Salzbergen Am Freitag, 6. März, jährt sich zum 75. Mal der letzte schwere Bombenangriff auf Salzbergen mit vielen Toten, Verletzten und hohen materiellen Schäden. Kurze Zeit später war der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation Nazideutschlands beendet. Der Heimatverein Salzbergen hat diesen Tag zum Anlass genommen, eine Sonderausstellung in Form von Fotos und Dokumentationen zu organisieren. „Es ist die Aufgabe der heutigen Generation, die Erinnerung an diese dunklen Seiten der deutschen Geschichte wachzuhalten und sie an nachfolgende Generationen weiterzugeben“, heißt es von den Veranstaltern.

Die Exponate werden in der unmittelbar am Heimathaus liegenden Ausstellungsscheune, Kolpingstraße 1, gezeigt. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonntag, 8, März, und Sonntag, 15. März, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Für Schulen und größere Gruppen bietet der Heimatverein auch Besichtigungen innerhalb der Woche an. Terminvereinbarungen sind möglich bei Josef Niehaus unter Telefon 05976 368. Wie der Verein mitteilt, ist an den Ausstellungssonntagen ist auch das Heimathaus geöffnet.