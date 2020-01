/ Lesedauer: ca. 2min „Heiligabend“ im Theater an der Wilhelmshöhe

Dass es an Heiligabend auch spannend zugehen kann, beweist Daniel Kehlmanns Verhörthriller „Heiligabend“. Knapp einen Monat nach dem Fest wird dieses Stück nun am Donnerstag, 23. Januar, ab 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen aufgeführt.