Heikler Einsatz für Rettungskräfte in Lingen

hi Lingen. Das Sturmtief Friederike brachte in der Region zahlreiche Bäume zu Fall. In Lingen ist ein rund acht Meter hoher Nadelbaum entwurzelt worden. Der tonnenschwere Baum hing in einem zweiten Baum fest und drohte stundenlang auf ein Mehrfamilienhaus an der Waldstraße zu krachen. Nachdem der Sturm abgeflacht war, wurde der entwurzelte Baum mit einem Autokran gesichert. Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes zersägten ihn bis in die Nacht. Gegen ein Uhr war die Gefahr nach Feuerwehrangaben gebannt. Die Bewohner, die ihr Haus zwischenzeitlich verlassen mussten, konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Während der Arbeiten war die Wallstraße komplett gesperrt. Vor Ort waren rund 50 Helfer von Feuerwehr und THW.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/heikler-einsatz-fuer-rettungskraefte-in-lingen-222373.html