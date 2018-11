Empfehlung - Haselünner ist spitze im Beyblade

Haselünne Beyblade? Noch nie gehört? Wir auch nicht. Der Champion klärt uns auf. Matthes Rickers sitzt in der Küche und sortiert seine Beyblade-Sammlung. In verschiedenen Alukoffern hat er sie fein säuberlich geordnet. Schon seit seinem sechsten Lebensjahr bestimmen Wettkampfkreisel seine Freizeit. 2004 zeigte ihm ein Junge aus der Nachbarschaft das Spiel. „Ich war sofort fasziniert davon und habe in jeder freien Minute damit gespielt“, sagt Rickers. „Auch als der Beyblade-Trend 2006 bei den meisten in meinem Alter vorbei war, hab ich weitergemacht.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/haseluenner-ist-spitze-im-beyblade-266920.html