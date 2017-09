Empfehlung - Haselünner baut Windpark in Andorra

Haselünne. Das Problem mit den erneuerbaren Energien? Ihre schlechte Planbarkeit. Zwar hat die Sonne Unmengen mehr Energie, als die Menschheit bräuchte, aber sie scheint nicht immer dann, wenn der Strom am dringendsten benötigt wird. Und auch bei der Windkraft besteht das Problem, dass sie sich nicht so punktgenau ein- und abschalten lässt, wie es der Bedarf erfordert. Was liegt also näher, als erneuerbare Energie zu speichern, etwa in riesigen Batterien?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/haseluenner-baut-windpark-in-andorra-207230.html