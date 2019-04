Harlem Globetrotter kommen in die Lingener Emsland-Arena

Lingen Dass ein Basketballspiel mehrt als nur Sport sein kann, können Interessierte am 25. April 2020 in der Lingener Emsland-Arena erleben, wenn die Harlem Globetrotters ab 18 Uhr einen Zwischenstopp auf ihrer Deutschlandtour einlegen. Laut Veranstaltern dürfen sich die Besucher auf einen Showabend voller sportlicher Höchstleistungen, genialer Basketballkunst und rasend-komischer Slapstickeinlagen freuen. In der actiongeladenen Performance dreht sich vieles um den Sport und alles um die Show fürs Publikum, das bei rasanten Ausflügen durch die Ränge oder kurzerhand gleich auf dem Spielfeld ins Geschehen miteinbezogen wird.

Neben schnellen Dribblings und präzisen Würfen bilden zudem die Showmen des 1926 in Chicago gegründeten US-Teams und Auftritte des Teammaskottchens „Globie“ weitere Höhepunkt des Abends. Karten sind ab heute im Presale bei eventim erhältlich. Ab Freitag, 3. Mai gibt es die Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.harlemglobetrotters-deutschland.de. Außerdem telefonisch unter der Rufnummer 0711 84961672. Mehr Infos auf der offiziellen Website der Harlem Globetrotters unter www.harlemglobetrotters.com, auf www.c2concerts.de und auf Facebook unter www.facebook.com/Harlemglobetrotters.