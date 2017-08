Empfehlung - Hanrath-Firmengruppe baut „kleine Autostadt“ weiter aus

Papenburg. Die Hanrath-Gruppe ist nach wie vor das einzige Unternehmen, das sich in dem Gewerbegebiet niedergelassen hat. Die weiteren Entwicklungs- und Ausbauziele der Gruppe auf dem Areal beschreibt Firmenchef Herbert Hanrath im Gespräch mit unserer Redaktion mit den Worten „kleine Autostadt“. Dazu gehören bislang unter anderem eine Kfz-Werkstatt, eine Waschanlage, ein Café und eine Tankstelle. Im letzten Quartal dieses Jahres soll zudem das Kia-Autohaus fertig werden, kündigt Hanrath an. Dann soll es jeden Sonntag offizielle Schautage geben. Schon jetzt sei die Besucherfrequenz an Sonntagen in dem Gewerbegebiet am Prüfgelände hoch, sagt Hanrath. Und obwohl der Bau des Autohauses noch nicht abgeschlossen ist, sei das Unternehmen regional bereits jetzt führend, was den Verkauf von Pkw der Marke Kia betrifft. „Dabei verkaufen wir bislang nur aus dem Container heraus“, skizziert Hanrath das Provisorium.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/hanrath-firmengruppe-baut-kleine-autostadt-weiter-aus-202221.html