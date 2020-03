/ Lesedauer: ca. 1min Handbremse vergessen: Auto rollt in Kanal

In Schöninghsdorf bei Twist ist am Dienstagabend ein Auto in den Süd-Nord-Kanal gerollt und versunken. Der Fahrer hatte den VW auf einer Hofeinfahrt geparkt – und dann offenbar vergessen, den Wagen zu sichern. Die Feuerwehr zog das Auto aus dem Wasser.