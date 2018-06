Empfehlung - Hakenkreuz an Hochsitz in Haren angebracht

Haren Ende Mai bis Anfang Juni waren der oder die unbekannten Täter nach Gerd Wessels Angaben zum ersten Mal in den eingezäunten Bereich eingedrungen, in dem die Jagdkanzel steht. Damals hatten sie den Innenraum stark beschädigt, Fenster, Bretter und Hölzer zerstört. Eine Woche später, der Schaden war von den Jägern noch nicht behoben, klebte dann noch ein offensichtlich am Heim-PC erstelltes und ausgedrucktes Hakenkreuz am Hochsitz. Verpackt in eine Klarsichthülle und beschriftet mit der Zahlenfolge 1312.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/hakenkreuz-an-hochsitz-in-haren-angebracht-239406.html