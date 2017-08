Empfehlung - Haben Piloten sich für Dorf geopfert?

Thuine. Es ist 11.44 Uhr, als der Jet von Pilot Captain Kenneth „Ken“ Seder und seines Waffensystemoffiziers First Lieutenant Alan „Al“ Aertker am Donnerstag, 25. August 1977, nur wenige Hundert Meter vom Ortskern von Thuine entfernt in einem abgeernteten Acker aufschlägt. Sehr schnell wird die Unglücksstelle durch Militärs – zunächst von der Bundeswehr und später auch von US-amerikanischen Kräften – abgesperrt. Was die Flugunfalluntersucher dort unter dem Schutz der Soldaten ermitteln, ist bis heute nicht vollständig bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/haben-piloten-sich-fuer-dorf-geopfert-205048.html