Güterverkehr auf Straßen nimmt weiter zu

Bei Verbesserungen der Situation für Lkw-Fahrern an Laderampen sieht das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) Gewerbeaufsichtsämter und die Politik in der Pflicht. Das hat BAG-Präsident Andreas Marquardt bei einem Besuch in Papenburg deutlich gemacht.