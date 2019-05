Grundschulkinder aus Bramsche zu Gast bei Luke Mockridge

Lingen Zu Gast bei Comedian Luke Mockridge - dieser Einladung sind Grundschüler aus Lingen-Bramsche gefolgt. Ihr Besuch wird am heutigen Freitag, 3. Mai, ab 20.15 Uhr in der Sat. 1-Produktion „Luke! Die Schule und ich“ gezeigt.

Die vier Viertklässler Laurenz, Jan, Frederike und Tobias (Foto, von links) werden dort gegen Prominente antreten und ihr Können und Wissen unter Beweis stellen.

Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits am 30. März in Köln, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Lingen.

Neben den vier ausgewählten Kindern und einem Ersatzkind waren auch weitere Bewerber mitgereist, um ihr Team in den Quiz- und Aktionsspielen zu unterstützen.