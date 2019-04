Kommt bald „Grüner“ Wasserstoff aus Lingen?

Nach Amprion und Open Grid Europe (OGE), die im Industriepark in Lingen eine „Power-to-Gas-Anlage“ zur Umwandlung von „grünem Strom“ in Wasserstoff bauen wollen, haben nun weitere potenzielle Betreiber einer solchen Anlage ihren Hut in den Ring geworfen.