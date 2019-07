Empfehlung - Großeinsatz: Lastwagen mit Strohballen fängt Feuer

Freren Am Montagabend ist aus noch ungeklärter Ursache auf der Lindenstraße ein mit 36 großen Strohballen beladener Lastwagen aus Lingen in Brand geraten. Der 58-jährige Fahrer des Sattelzuges aus Lingen war gegen 19 Uhr in Richtung Schapen unterwegs. In Höhe der Abfahrt zur „Schaler Straße“ bemerkte er die brennende Ladung auf dem Auflieger, stoppte und verließ sofort das Fahrerhaus und brachte sich in Sicherheit. Das Feuer griff schnell auf das gesamte Fahrzeug über.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/grosseinsatz-lastwagen-mit-strohballen-faengt-feuer-305613.html