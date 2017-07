Empfehlung - Grafschafter bei Unfall in Lingen lebensgefährlich verletzt

hlw Lingen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 13.25 Uhr auf der Bundesstraße 213 an der Abfahrt zur B70 frontal mit einem Sattelzug, den ein 26-jähriger Rumäne lenkte, zusammengestoßen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Lingen konnte den in dem total beschädigten Audi A3 eingeklemmten Mann retten. Er kam notärztlich versorgt im Rettungswagen in das Lingener Krankenhaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/grafschafter-bei-unfall-in-lingen-lebensgefaehrlich-verletzt-201861.html