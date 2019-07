Glasspezialist Flintermann erweitert Produktionsfläche

Eine „schöne Entwicklung“ hat die Firma Flintermann in Salzbergen genommen, besonders seit Gründung der Glasveredelungssparte, mit der das Unternehmen weltweit agiert. Damit dies so weitergehen kann, entsteht ein Hallenanbau in Salzbergen-Holsterfeld.