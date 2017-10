Gibt Pferde-Decke Hinweise auf Mutter des Findelkinds?

gn Wesuwe. Eine 73-jährige Reinigungskraft hat am Montagmorgen um 8.20 Uhr ein ausgesetztes Kind am Pfarrheim der St. Clemens Gemeinde in Wesuwe gefunden. Wie die Polizei mitteilte, lag der weibliche Säugling vor der Eingangstür in einem Pappkarton. Es war eingewickelt in einem Handtuch und in eine augenscheinlich ältere Decke. Mit Fotos davon sucht die Polizei nach Hinweisen.

Ein Rettungswagen brachte das Baby in das Krankenhaus Ludmillenstift nach Meppen. Nach der Erstversorgung und einer umfangreichen Untersuchung stellte sich am Mittag heraus, dass der Säugling offenbar gesund ist und nicht unterkühlt aufgefunden wurde. Es handelt sich um ein Mädchen, das nach Einschätzung der Ärzte erst vier bis sechs Stunden alt ist. Demzufolge dürfte die Geburt in der Nacht zum Montag stattgefunden haben. Die Nabelschnur des Kindes war zum Zeitpunkt des Auffindens noch erkennbar, jedoch bereits durchtrennt. Die behandelnden Ärzte kommen nach der ersten Untersuchung zu dem Schluss, dass der Säugling normal entwickelt ist.

Braucht die Mutter ärztliche Hilfe?

Das Kind ist eher hellhäutig und weist keine Verletzungen auf. Vermutlich ist der Säugling erst kurz vor seinem Auffinden in Wesuwe abgelegt worden. Bei der Decke handelt es sich um eine braune Decke, auf der als Motiv zwei Pferdeköpfe zu erkennen sind. Die Polizei Meppen arbeitet seit den Morgenstunden mit mehreren Ermittlern an diesem Fall und sicherte Spuren. Zur Zeit dauern die Ermittlungen an.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die möglicherweise ein Fahrzeug oder Personen in der Nähe des Pfarrheims gesehen haben. Darüber hinaus könnte auch die Mutter nach der Geburt ärztliche Hilfe benötigen. Weiterhin suchen die Ermittler Personen, denen möglicherweise im Bekanntenkreis etwas aufgefallen ist oder die Hinweise auf eine beendete Schwangerschaft geben können.

Decke soll Hinweise geben

Die Ermittler der Polizei Meppen suchen seit Dienstag mit Bildern der Decke, in die das kleine Mädchen am Montagmorgen gehüllt war, nach Hinweisen. Sie fragen: „Wer hat diese Decke schon einmal gesehen und kann Angaben zu den möglichen Eigentümern machen?“ Die Polizei Meppen steht unter der Telefonnummer 05931 9490 rund um die Uhr zur Verfügung.

Zuletzt gab es vor zehn Jahren ein Findelkind in der Region. Am 11. März 2007 hatte eine Frau ihr Kind vor dem alten Pfarrhaus in Bawinkel abgelegt. Passanten fanden das Mädchen. Eine junge Emsländerin gab wenig später zu, das Kind ausgesetzt zu haben.

Hierbei handelt es sich um den Hersteller der Decke, in die das Kind gewickelt war. Foto: Polizei

