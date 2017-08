Empfehlung - Gericht stoppt verkaufsoffene Sonntage in Lingen

Lingen. Und Verdi hatte zumindest zunächst Erfolg. Jetzt will die Stadt Lingen ihrerseits gegen die Entscheidung angehen. Die Stadt Lingen möchte die Geschäfte im gesamten Stadtgebiet zum Altstadtfest am 17. September von 13 bis 18 Uhr sowie bei der Herbstkirmes am 1. Oktober von 14 bis 19 Uhr öffnen. Doch damit ist vorerst Schluss: Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat nun die zwei verkaufsoffenen Tage mit der Begründung gekippt, dass es den entsprechenden Paragrafen im Niedersächsischen Ladenöffnungsgesetz für verfassungswidrig hält.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/gericht-stoppt-verkaufsoffene-sonntage-in-lingen-205634.html