Empfehlung - Gentleman feiert in Lingener Emslandarena eine Reggae-Party

Lingen Sein bürgerlicher Name ist Tillmann Otto, gebürtig stammt er aus Osnabrück und lebt seit Kindheitstagen in Köln. Dort startete er eine erste bundesweite Karriere als DJ „Selector“, bevor er auf Reisen ins karibische Jamaika den Reggae erkundete, den er unter dem Künstlernamen „Gentleman“ zu seiner ureigenen Sache machte und mit seinen eigenen Reggae-Kreationen nicht nur die bundesdeutschen Charts und Konzerthallen, sondern auch die Bühnen der großen Reggaefestivals in Europa und Amerika eroberte. Am vergangenen Wochenende war er zu besichtigen in der Emslandarena, wo Gentleman und seine neunköpfige Begleitband „The Evolution“ mit annähernd 3000 Reggae-Liebhabern aller Altersstufen zwischen 15 und 65 Jahren eine Party feierten, in deren Verlauf sich die Lingener Veranstaltungshalle in eine wahre Reggae-Dancehall verwandelte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/gentleman-feiert-in-lingener-emslandarena-eine-reggae-party-264621.html