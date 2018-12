Gemeinsame Übung mit Niederländern zu Atomunfall in Lingen

Der Brand in der Brennelementefabrik am 6. Dezember hat nicht nur die Menschen in Lingen und Umgebung beunruhigt. In den Niederlanden herrscht – besonders aufgrund von Fehlinformationen – große Sorge. Daran soll nun grenzüberschreitend gearbeitet werden.