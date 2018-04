Gemeine Eierdiebe schlagen in Hofladen in Schapen zu

Schapen/Spelle. Das ist so kurz vor Ostern besonders gemein: Unbekannte haben in Schapen bei Spelle aus einem Hofladen 540 Hühnereier im Wert von 92 Euro gestohlen. Die Eier seien am Erzeugercode 1-DE0350521 zu erkennen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Diebe erbeuteten ein knappes Gut: Kurz vor den Feiertagen sind deutsche Eier nach Angaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen schnell ausverkauft. Das gelte sowohl für Eier aus konventioneller wie auch aus alternativer Hühnerhaltung. Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 05977 929210 zu melden.