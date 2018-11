Empfehlung - Gefiederte Models auf Landesverbandsausstellung in Emsbüren

Emsbüren Stolz und mit einer gewissen Genugtuung schaut der Schüttorfer Dietrich Kröner auf die Ausstellung bei „Emsflower“ in Emsbüren. Lange Tischreihen erstrecken sich vor ihm. Darauf: Einzelkäfige für die eigentlichen Akteure dieser Schau. Hinter dünnen Gitterstäben sitzen Rassegeflügeltiere in allen Gewichtsklassen und Farbenschlägen. Haubenhühner, denen das Gefieder wie eine Pilzfrisur aus dem Kopf wächst. Tauben, die aussehen, als hätten die Züchter ihnen Lockenwickler in die Flügel gedreht. Hahn und Huhn, mal gertenschlank, mal üppig beleibt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/gefiederte-models-auf-landesverbandsausstellung-in-emsbueren-264178.html