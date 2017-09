Gefahrgut tritt am Gaskraftwerk aus

ow/hi Lingen. Großalarm in Lingen: Zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge sind am Samstagabend zum Gelände des Gaskraftwerkes an der Schüttorfer Straße gefahren. Hier gab es einen Zwischenfall mit Gefahrgut. Aus einem beschädigten Behälter sind etwa 100 Liter 15-prozentige Ammoniaklösung ausgetreten. Das Gelände wurde teilweise geräumt. Es gibt keine Verletzten.

Gefahrguteinsatz auf Kraftwerksgelände Auf dem Gelände der Gaskraftwerke in Lingen ist am Samstagabend Ammoniak ausgetreten. Verletzt wurde offenbar niemand.

Für die Umgebung in Lingen besteht keine Gefahr. Die Feuerwehr hat den Gefahrenstoff aufgenommen. Er soll nicht in die Umwelt gelangt sein. In unmittelbarer Nähe des Einsatzortes stehen das Kernkraftwerk Emsland und das stillgelegte Kernkraftwerk Lingen. Der Zwischenfall spielte sich aber beim Gaskraftwerk ab.