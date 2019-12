Empfehlung - Gefängnisseelsorger packen Weihnachtstüten für die JVA

Lingen Zur gemeinsamen Pack-Aktion haben sich kürzlich wieder die Vertreter der evangelischen und der katholischen Gefängnisseelsorge Emsland in der JVA Lingen getroffen. Dabei wurden rund 600 Tüten mit Kaffee, Tabak, Schokolade, Nüssen, Keksen und Christstollen gefüllt, die dann an die Insassen in Lingen und Meppen mit den Abteilungen in Damaschke, Groß Hesepe und der Untersuchungshaft in Osnabrück ausgegeben werden. „Die Weihnachtstüten werden von den Gefangenen dankend angenommen“, berichtet Seelsorger Ulli Schönrock und betont, dass man auch weiterhin auf Spenden angewiesen sei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/gefaengnisseelsorger-packen-weihnachtstueten-fuer-die-jva-336248.html