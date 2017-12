Empfehlung - Gedenkstätte Esterwegen mit positiver Bilanz

epd Esterwegen. Im vergangenen Jahr seien 407 Schulklassen und andere Jugendgruppen in das frühere Konzentrationslager gekommen, sagte jetzt der Landrat des Kreises Emsland, Reinhard Winter (CDU), in Meppen. Im Vorjahr seien es 369 Gruppen gewesen. Ziel der Gedenkstätte sei es, vor allem junge Menschen an das Thema heranzuführen. Seit der Eröffnung der Gedenkstätte im Oktober 2011 hätten rund 44.700 Schüler aus mehr als 2000 Klassen den Ort besucht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/gedenkstaette-esterwegen-mit-positiver-bilanz-219971.html