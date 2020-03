/ Lesedauer: ca. 2min Gastank in Sögel soll jetzt am Sonntag rollen

In Sögel sollte planmäßig am Sonntag, 29. März, der Gastank weitertransportiert werden, der seit einem Unfall im Februar in der Hümmling-Gemeinde steht. Findet der Weitertransport durch die Firma Wagenborg trotz der Corona-Pandemie statt?