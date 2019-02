Garagenbrand greift im Emsland auf Wohnhaus über

Klein Berßen Gegen 1.30 Uhr ist am Ginsterweg eine Garage in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Die Flammen griffen auf das dortige Einfamilienhaus über. Der Hausbewohner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sögel und Klein Berßen waren mit acht Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die entstandene Schadenshöhe und die Unglücksursache sind noch unklar.

Das Wohnhaus wurde nach Polizeiangaben so stark beschädigt, dass es vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.