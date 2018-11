Empfehlung - Garage mit 14 Oldtimer-Mopeds in Thuine ausgebrannt

Thuine In der Nacht zu Montag ist eine Garage im emsländischen Thüne durch ein Feuer zerstört worden. Dabei wurde ein 33-jähriger Mann verletzt. Der Mann war nach Polizeiangaben in der Garage mit Arbeiten an der Elektronik eines Mopeds beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache fing dabei ein neben der Werksbank liegender Reinigungslappen Feuer. Löschversuche des 33-Jährigen schlugen fehl. Erst die verständigte Feuerwehr brachte Flammen unter Kontrolle. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Feuer allerdings auf die komplette Garage ausgebreitet. In dem Gebäude verbrannten etwa 14 Mopeds der Marke Simson. Der Eigentümer erlitt Brandverletzungen an der Hand und am Knie. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/garage-mit-14-oldtimer-mopeds-in-thuine-ausgebrannt-264514.html